Общество 09 декабря 2022, 13:49 Медведев заявил об отсутствии героев в «свихнувшейся Европе» Зампред Совбеза РФ Медведев: в России много героев, а в США и Европе таких нет РИА «Новости»

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Россия воспитала много героев, которыми можно гордиться, а в западном мире таких людей нет. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В разжиревших от печатания долларов и больных деменцией США таких героев нет. Как и в Европе, свихнувшейся от интеллектуального вырождения», — подчеркнул он.

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По мнению Медведева, героем является человек, который защищает нуждающихся в помощи людей и готов ради Отечества пожертвовать собой.

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«Мы гордимся своими героями, у нас их много. Героев с большой буквы. Мы с них берем пример и помним. Поэтому мы и победим. Поэтому мы сильнее», — добавил он.

Ранее Медведев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский своим отказом от переговоров позволит России доделать начатую работу в зоне специальной операции, не размениваясь на ненужные компромиссы.

Также зампред Совбеза предложил ставить на руководящие должности военных, отличившихся в ходе специальной операции.