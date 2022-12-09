09 декабря 2022, 13:49
Медведев заявил об отсутствии героев в «свихнувшейся Европе»
Зампред Совбеза РФ Медведев: в России много героев, а в США и Европе таких нет
Россия воспитала много героев, которыми можно гордиться, а в западном мире таких людей нет. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«В разжиревших от печатания долларов и больных деменцией США таких героев нет. Как и в Европе, свихнувшейся от интеллектуального вырождения», — подчеркнул он.
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По мнению Медведева, героем является человек, который защищает нуждающихся в помощи людей и готов ради Отечества пожертвовать собой.
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«Мы гордимся своими героями, у нас их много. Героев с большой буквы. Мы с них берем пример и помним. Поэтому мы и победим. Поэтому мы сильнее», — добавил он.
Ранее Медведев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский своим отказом от переговоров позволит России доделать начатую работу в зоне специальной операции, не размениваясь на ненужные компромиссы.
Также зампред Совбеза предложил ставить на руководящие должности военных, отличившихся в ходе специальной операции.
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