«Измененный индийский штамм» коронавируса зафиксировали в Москве

В Москве зафиксировали новую разновидность коронавируса, которая является измененным индийским штаммом. Об этом объявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве — а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность „Спутника V“ к этим штаммам», — сказал «Интерфаксу» Гинцбург.

Он отметил, что «Спутник V» во время лабораторных исследований показал высокую эффективность против индийского штамма коронавируса. К тому же, по словам ученого, после вакцины у человека образовываются антитела, которые способны защитить человека от него.

В последние дни количество заболевших COVID-19 выросло. Утром во вторник оперштаб сообщил о 14 185 случаях заражения за сутки по всей стране, из них 6805 пришлись на Москву. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что инкубационный период COVID-19 сократился до четырех-пяти дней, а в больницу в Коммунарке ежедневно поступают больше 200 пациентов, что превышает пиковые значения, которые наблюдались при первой и второй волнах коронавируса, сообщила «Газета.ru».