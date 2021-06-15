Количество штрафов за нарушения антиковидных мер в Москве выросло до 2000 в сутки
Среднесуточное количество штрафов в Москве за нарушения антиковидных мер достигло порядка двух тысяч. В столичном Главконтроле напомнили, что ограничения по посещению детских и спортивных площадок касаются только парковых объектов.
Начальник московского Главконтроля Евгений Данчиков назвал цифры в эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас среднесуточное количество [штрафов] составляет около двух тысяч», — уточнил он.
На прошлой неделе, по словам Данчикова, штрафы в Москве за несоблюдение перчаточного-масочного режима выписывали до 1,5 тысячи человек ежедневно.
Введенные ограничения по посещению детских площадок и спортивных комплексов, подчеркнул глава Главконтроля, касаются только расположенных в парках объектов. Их смысл абсолютно прост: исключить вариант распространения коронавирусной инфекции через инфраструктуру, пропускающую через себя большое количество посетителей.
Все детские площадки во дворах и на улицах посещать можно. За прогулки в этих местах никаких штрафов выписывать не будут.
Ряд ограничений в Москве ввел мэр города Сергей Собянин для того, чтобы приостановить распространение коронавируса. Дни с 15 по 19 июня объявили нерабочими с сохранением зарплаты.