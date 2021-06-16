Проценко: инкубационный период COVID-19 сократился

До 4-5 дней сократился инкубационный период коронавируса. Но клиническая картина сильно не поменялась. Об этом сообщил RT главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Он не стал комментировать информацию о взаимосвязи взрывного роста заболеваемости с индийским штаммом коронавируса. И призвал москвичей скорее вакцинироваться, чтобы остановить распространение заболевания.

«Это единственный выход из сложившейся ситуации с пандемией. И вопрос — как она регулироваться должна — наверное, самый главный», — отметил медик.

Иммунитет, по его наблюдениям, у переболевших коронавирусом сохраняется около девяти месяцев, потом можно ставить прививку.

Он добавил, что, по его мнению, в течение ближайших шести месяцев будет понимание от первых добровольцев о том, как долго удерживается иммунный ответ на вакцину.