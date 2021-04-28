Первого треш-стримера отправили в тюрьму. Приговор Reeflay может повлиять на судебную практику

Треш-стримера Станислава Решетняка, известного под псевдонимом Reeflay, осудили на шесть лет колонии строгого режима за смерть подруги в прямом эфире. Срок оказался далеким от максимального — и даже недотягивает до среднестатистического по статье, но все равно может стать ориентиром. Потому что блогеров, зарабатывающих на издевательствах и насилии, все еще много. И это решение суда не будет последним.

Блогера Станислава Решетняка, который зарабатывал на прямых трансляциях своего канала Reeflay Panini, задержали 3 декабря, спустя два дня после смерти его подруги Валентины. На следующий день ему предъявили обвинение и арестовали.

Постоянная гостья стримов Решетняка Валентина скончалась в прямом эфире: блогер всю ночь веселился с друзьями, время от времени выполнял задания зрителей, за которые они платили. Один из наблюдателей происходящего предложил брызнуть в лицо девушке перцовым баллончиком, что Решетняк и сделал, хотя присутствовавшие в комнате его отговаривали.

После того, как девушка начала кричать от боли, блогер выгнал ее на мороз. Это была ночь с 1 на 2 декабря 2021 года. Позднее выяснилось, что девушка ранее жаловалась на побои со стороны Решетняка — они состояли в нездоровых отношениях. Перед смертью Валентину тоже избивали, а соседи рассказывали, что драки в доме не были редкостью.

Не слишком суровый приговор

Блогер вину не признавал до самого конца, а его адвокаты говорили об уверенности в оправдательном приговоре. Тем не менее во вторник, 27 апреля, Раменский городской суд Московской области приговорил Решетняка к шести годам колонии строгого режима по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Адвокат правового центра «Человек и закон» Евгений Эрлихман рассказал «360», что срок Reeflay меньше того, который в среднем по статистике дают по такой статье. Она считается тяжкой и лишь немного уступает статье об убийстве.

«Разница в том, направлен ли был умысел на причинение смерти или на причинение вреда здоровью, а смерть наступила по неосторожности независимо от намерений», — объяснил адвокат.

Если за убийство дают от шести до 15 лет, то статья об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гласит просто «до 15 лет» — без нижней планки. Но обычно, по словам Эрлихмана, дают от восьми до 12 лет, так что приговор Решетняку сравнительно мягок. И уже через четыре года блогер сможет выйти по УДО, если будет хорошо себя вести.

Значение дела

Евгений Эрлихман подчеркнул, что в России не существует прецедентного права. Поэтому нельзя однозначно сказать, что дело Решетняка определит исход других аналогичных дел. Однако наши суды могут учитывать практику коллег при вынесении вердикта. «Это может повлиять, но по усмотрению конкретного судьи», — заключил адвокат.

Подобный ориентир может понадобиться российским судьям, потому что, несмотря на серьезные последствия, треш-стримеры продолжают проводить эфиры. Законодатели рассматривают варианты профилактики треш-стримов и даже выведение наказания за них в отдельную статью Уголовного кодекса. Эрлихман также предположил, что пример Решетняка может отвадить других от жестокого обращения со своими гостями.

Возможно, смерти Валентины можно было избежать, ведь Решетняк далеко не впервые проводил трансляцию, где издевался над другими людьми. До Валентины у него был другой «подопечный» — мужчина средних лет по имени Валентин Ганичев с нездоровой привязанностью к стримеру. Уже тогда Решетняк брал деньги с подписчиков за выполнение жестоких челленджей с участием своего постоянного гостя.

Валентин позднее перешел к другим треш-стримерам. Коллектив Shkilla Team тоже издевался над мужчиной за деньги — поливали его помоями, брызгали в глаза перцем, закапывали в землю и активно спаивали. Однако уголовное дело на них за издевательства над человеком так и не было заведено.

В феврале 2021 года пользователи потребовали наказать блогера Кирилла Зырянова, более известного под псевдонимом VjLink. Стример в прямом эфире спаивал некоего Эдуарда, у которого в итоге случился эпилептический припадок. Причем помогать или вызывать медицинскую помощь Зырянов не торопился, продолжая снимать происходящее. Позднее стример уверял, что Эдуард сам отказался от помощи врачей, ровно как и от курса реабилитации от алкогольной зависимости.

Немногим раньше в Смоленской области на подобном стриме погиб человек — 60-летний Юрий Душечкин. Авторы канала зарабатывали на том, что сажали пожилых людей перед камерой и спаивали. Во время одной из таких трансляций — после 1,5 литра дешевого алкоголя — и погиб пенсионер, больше известный зрителям как Дед. Следствие все еще ищет авторов канала.

В конце марта в Сети появилось видео, на котором молодые люди за донаты громят чужую квартиру. Позднее выяснилось, что за пожертвования зрителей на том же стриме они изнасиловали женщину. Следком занимается этим делом, пока решения по нему нет.