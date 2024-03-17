Выборы 17 марта 2024, 18:29 В Подмосковье общая явка превысила показатели прошлых президентских выборов РИА «Новости»

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Общая явка избирателей в Московской области, по данным на 15:00, составила 66,51%. Это превышает региональные итоги явки на президентских выборах 2018 года, заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«На территории Московской области на 15:00 проголосовало 4 134 350 избирателей, что составляет 66,51%», — подчеркнул он.

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По его оценке, росту явки поспособствовали технические новшества и увеличение сроков голосования, но самое главное — повышенное внимание к политике в обществе. Березкин выразил уверенность в консолидации гражданского общества.

«Люди действительно воспринимают сейчас процесс волеизъявления как полную свободу выбора для того, чтобы заявить о своей гражданской позиции», — добавил Березкин.

В 2018 году выборы президента России проходили 18 марта. Явка в Московской области составила 63,6%. В голосовании приняли участие около 3,7 миллиона человек.