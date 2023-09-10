Выборы 10 сентября 2023, 15:27 Памфилова попросила специалистов помочь с онлайн-голосованием в труднодоступных регионах Глава ЦИК призвала подумать над организацией ДЭГ в труднодоступных местах России Pxhere

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова попросила специалистов из Москвы подумать над организацией дистанционного электронного голосования в условиях отсутствия интернета. Об этом сообщил ТАСС.

Во время встречи в Общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы глава ЦИК рассказала, что большинство труднодоступных участков находятся на Дальнем Востоке.

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«Для того чтобы обеспечить возможность голосования, члены избирательных комиссий туда добираются на чем только возможно: на катерах, собачьих упряжках, пешком часто», — отметила Памфилова.

Несмотря на развитие технологий, в России не везде есть доступ к интернету. В связи с этим необходимо подумать, как в условиях отсутствия Сети организовать ДЭГ.

«Это сложнейшая техническая задача», — добавила глава ЦИК РФ.

Однако реализация этой системы поможет обеспечить голосование для тех людей, которые находятся в экстремальных условиях.

Количество жалоб по вопросам проведения выборов в единый день голосования по сравнению с прошлыми годами — «небо и земля», заявила ранее Памфилова.