IT-специалистам разъяснили условия льготной ипотеки

Молодые IT-специалисты смогут оформить льготную ипотеку. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Он назвал условия для получения выгодных условий.

Его комментарий опубликовал ТАСС.

«Льготную ипотеку смогут получить IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей в регионах», — сказал Шадаев.

Также сотрудников IT-компаний планируют освободить от службы в армии. Шадаев отметил, что законопроект, определяющий условия отсрочки, уже находится в правительстве.

Минцифры подготовило ряд мер для поддержки работников сферы информационных технологий. Среди экономических стимулов развития отрасли указан упрощенный процесс получения грантов.

Льготные условия оформления ипотеки для других россиян тоже планируют изменить. Президент России Владимир Путин поддержал повышение лимита кредитования и процента ставки. Временная корректировка условий начнет действовать с апреля.