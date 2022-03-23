Путин поддержал повышение льготной ставки по ипотеке
Президент РФ Владимир Путин поддержал повышение льготной ставки по ипотеке
Предложение повысить льготную ставку по ипотеке выдвинуло правительство РФ России. Президент России Владимир Путин его поддержал.
ТАСС отметил, что глава государства планирует сохранить льготные ставки по семейной, сельской и дальневосточной ипотекам.
Также планируется увеличить размер кредитования. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что в Москве и Санкт-Петербурге лимит ипотечной суммы поднимут до 12 миллионов, в остальных — до шести миллионов. Он отметил, что предложенная правительством ставка — «неплохая» и соответствует текущей экономической ситуации.
Хуснуллин сказал, что предложение уже согласовано с Банком России и Минфином. Мера вступит в силу 1 апреля. Зампред подчеркнул, что период действия повышенной ставки истечет 1 июля.
Он отметил, что ставки по дальневосточной и семейной льготным ипотекам останутся на прежнем уровне. По его мнению, это сохранит уровень спроса на кредитование.