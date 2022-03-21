Опубликован порядок получения отсрочки от армии для IT-специалистов

Минцифры РФ сформировало регламент предоставления IT-специалистам отсрочки от армии. На льготу могут рассчитывать сотрудники аккредитованных компаний.

Согласно регламенту, на отсрочку также могут рассчитывать сотрудники IT-компаний, входящих в список системно значимых. По данным ТАСС, Минцифры также предлагает сформировать перечень профильных направлений, выпускники которых смогут получить годовую отсрочку. «Если в течение года выпускник устраивается на работу в аккредитованную IT-компанию, он сможет претендовать на такую меру», — сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.



Поддержка IT-специалистов выразится и в предоставлении таким сотрудникам льготных условий на ипотеку. Также для сотрудников IT-компаний планируется упростить процедуру оформления заявок на гранты.



Минцифры отметило, что в дальнейшем льгота может распространиться на производителей телеком-оборудования и программно-аппаратных комплексов. При этом не будет учитываться количество сотрудников компании.