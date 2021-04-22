Истощенного медвежонка спасли на трассе в Иркутской области. Видео

На федеральной трассе в Иркутской области водитель нашел истощенного медвежонка. Он сидел один на дороге и громко кричал. Животное согласился выходить питомник «К-9». Медвежонка назвали Машей.

Водитель Виктор Кушнарев рассказал телеканалу «Аист ТВ», что животное заметил на границе с Бурятией. Рядом с ним не было медведицы, водитель предположил, что ее либо убили, либо она умерла своей смертью.

Мужчина обзвонил все ведомства в Иркутске, которые занимаются животными, но получил отказ. Медвежонка взять к себе согласился «К-9», опыт выхаживания у них есть. Маша стала девятым косолапым в их приюте, сообщил сайт kp.ru. В прошлом году им подбросили сразу трех медвежат в картонной коробке, еще двух привезли с полигона твердых бытовых отходов.

Директор питомника Вячеслав Славин рассказал «Аист ТВ», что медвежонку будут ограничивать контакты с человеком, чтобы Маша не привыкла. Когда медведице исполнится год, следующим летом, ее выпустят на волю. Сейчас животное будут откармливать коровьем молоком и детской смесью.