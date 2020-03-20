Гималайских медвежат подбросили леснику в Приморье. Видео

Лесник в Красноармейском районе Приморья возле своего дома нашел двух гималайских медвежат в картонной коробке. Полуторамесячных детенышей подбросили. Чувствуют они себя хорошо — играют друг с другом и охотно пьют молоко.

Медвежат привезли в центр «Тигр» сегодня ночью. Как сообщили сотрудники центра, медвежата весят 3900 граммов и 4100 граммов. Ветеринары осмотрели животных — внешних повреждений у них нет. Они не отказываются от пищи и едят с хорошим аппетитом. В таком возрасте их нужно кормить каждые четыре часа. Что будет дальше с медвежатами, пока не известно.

Гималайские медведи в два раза меньше бурых. Они обитают в горных лесах от Ирана до Японии через Афганистан и Пакистан. Эти медведи — ценный объект охоты.

В Китае на них охотятся в дикой природе и выращивают их на фермах. В китайской народной медицине используют желчь этих животных. Гималайские медведи отлично лазают по деревьям. Их враги, помимо человека, — волки, бурые медведи и амурские тигры.