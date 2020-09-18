Медвежонок увязался за семьей в лесу и прожил три дня у них на даче в Приморье

Приморская семья пустила медвежонка пожить у себя на даче после того, как он увязался за ней в лесу. Теперь за маленьким хищником ухаживают сотрудники Центра спасения животных «Тигр».

«Малышка успела погостить у жителя Приморья три дня в дачном домике под Спасском-Дальним со всей семьей. Косолапого малыша он с детьми встретил во время прогулки по лесу, а когда четвероногий незнакомец начал сопровождать их к дому, мужчина решил забрать его с собой», — сообщил МРОО «Центр тигр» в Instagram.

Мужчина рассказал сотрудникам центра, что не побоялся впустить медвежонка в дом. По его словам, он понимал, что детеныш неагрессивный и пока еще очень маленький. В итоге будущий хищник прожил у семьи три дня, играя с детьми и ночуя на веранде. Медвежонка угощали супами, печеньем и конфетами.

«Порой он сам усаживался за стол для трапезы. Хорошо, что маленькая медведица провела всего три дня в гостях у людей. В нашем центре такие взаимодействия с человеком больше не повторятся. После карантинного вольера медвежонок будет переведен в обширный вольер с берлогой», — отметили в центре.

За подрастающим зверем будут присматривать всю зиму. Затем специалисты оценят его поведение по отношению к человеку и примут дальнейшее решение о его судьбе. В центре подчеркнули, что обычно медведи зимуют без контактов с людьми и могут спокойно вернуться в лес.