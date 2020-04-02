Источник: Умар Джабраилов попал в больницу с ранениями рук

Умар Джабраилов, полный тезка крупного бизнесмена, оказался в больнице под наблюдением врачей. Его госпитализировали с ранами на руках, сообщил источник «360».

Джабраилова доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У него были порезаны руки, а сам он находился в шоковом состоянии, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Как уточнил Telegram-канал Mash, Джабраилов сам порезал руки в одном из номеров гостиницы на Измайловском шоссе в Москве. Его увидел водитель и вызвал скорую. Когда к нему приехали врачи, он замотал раны полотенцем и заявил, что был в шоковом состоянии. Сейчас за ним наблюдают врачи больницы.

Умар Джабраилов — бывший сенатор от Чеченской Республики. Летом 2017 года его задержали за стрельбу в потолок в отеле Four Seasons, который находится возле Кремля. Бизнесмена отпустили под подписку о невыезде. Он извинился и заверил, что не собирался ни в кого стрелять. В итоге Джабраилов отделался штрафом в 500 тысяч рублей. При этом гособвинитель настаивал на наказании в виде двух годах тюрьмы условно.