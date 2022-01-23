Лайнер МС-21-300 прилетел в Якутск для испытания холодом

Новый российский самолет МС-21-300 прилетел сегодня из Жуковского в Якутск, чтобы пройти испытания холодом. Ранее здесь уже тестировали Sukhoi Superjet 100, Ил-96, Бе-200, а также самолеты компаний Airbus и Boeing.

Исследования проведут сотрудники корпорации «Иркут» и опытно-конструкторского бюро имени А. С. Яковлева. Они будут работать в столице Якутии три недели, сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

Испытания в условиях низких температур нужны, чтобы расширить сертификат, который сегодня разрешает эксплуатацию самолета при температуре -30 градусов. Ранее системы МС-21-300 успешно протестировали на стендах в температурном режиме до -55 градусов.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира Сивцева, в дальнейшем лайнер планируется приобрести для совершения пассажирских рейсов в республику.

«Нам предстоит провести серию испытаний для расширения сертификата и до конца этого года передать первые серийные машины в эксплуатацию авиакомпании „Россия“», — рассказал гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

По словам управляющего директора ОКБ имени А. С. Яковлева Даниила Бренермана, полет лайнера из Жуковского в Якутск прошел без замечаний. «Каждому этапу испытаний предшествует выхолаживание самолета — в вечернее и ночное время он будет находиться на открытой стоянке в течение 12 часов», — уточнил Бренерман.