Специалист отметил особенности нового самолета МС-21-300

Гендиректор компании «Альянс авиационных технологий „Авинтел“» Виктор Прядка обсудил с радио Sputnik достоинства нового российского самолета МС-21-300.

Прядка заметил, что МС-21-300 отличается повышенным комфортом за счет бо́льших размеров фюзеляжа. Следовательно, больше ширина кресел и прохода. Для пассажиров самолет предоставляет повышенный комфорт.

«В самолете в большом количестве применяются композиционные материалы: из углепластика изготовлен кессон крыла и многие другие элементы. Это дает снижение их массы на 20% и снижение стоимости примерно на 18-20%. <…> Также были разработаны двигатели отечественного производства, практически не уступающие западным», — добавил Прядка.