Лайнер МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет

Новейший самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из российских полимерных композиционных материалов, совершил в субботу свой первый полет. Он прошел в штатном режиме, рассказали в пресс-службе Ростеха.

МС-21-300 поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода. На борту лайнера находился экипаж в составе летчика-испытателя, Героя России Романа Таскаева и летчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко.

«Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме», — сообщил после Таскаев.

Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40%. Это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Применение таких материалов позволило создать крыло с уникальными аэродинамическими характеристиками, которое не может достичь металлическое крыло.

«Улучшение аэродинамики дало возможность увеличить ширину фюзеляжа МС-21 и расширить салон <...>. Это первый в мире среднемагистральный самолет, где применены такие решения», — рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что первый полет МС-21-300 с крылом из российских композитов показал, что программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед. «Общий объем выделенных Минпромторгом России на создание отечественных материалов для композитного крыла средств составил 4,4 миллиарда рублей», — напомнил он.

На сегодняшний день композитное крыло изготовлено для двух самолетов, идет работа над третьим комплектом.