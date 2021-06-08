Использование тяжелых электросамокатов на тротуарах предложили запретить в России

В Минтрансе России предложили запретить использование электросамокатов тяжелее 35 килограммов на тротуарах. Этот вопрос сейчас обсуждают совместно со специалистами МВД.

«Что нового по сравнению с тем, что было, — это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности — прим. ред.) для совместного использования с пешеходами до 35 килограммов», — приводит ТАСС слова директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко.

Ранее начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин заявил, что электросамокаты — это транспорт, который делает дороги безопаснее. По его словам, водитель самоката будет всегда осторожен, так как понимает, что едет без защиты. В качестве иллюстрации безопасности он привел статистику: за два года в авариях с участием водителей СИМ в России погибли 10 человек.

Ранее 50% россиян заявили, что в России необходимо ужесточить требования к езде на электросамокатах. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела онлайн-платформа по поиску работы.