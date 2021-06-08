Электросамокаты назвали транспортом, который делает дороги безопаснее

Про опасность электросамокатов расплодилось много страшилок, однако в реальности все не так. В России за два года в авариях с участием этих средств индивидуальной мобильности (СИМ) погибли всего 10 человек. Водитель самоката будет всегда осторожен, так как понимает, что едет без защиты. Об этом заявил начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин.

«Говорят, что они (водители электросамокатов — прим. ред.), значит, носятся, никого не жалеют. Давайте быть реалистами. В столкновении пешехода с СИМ, вернее, наоборот, пользователя СИМ с пешеходом, пострадают они как минимум одинаково», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Митрошин отметил, что любой здравомыслящий человек, который встает на электросамокат, никогда не будет подвергать себя опасности даже не из-за сознательности, а потому что прекрасно понимает опасность любого происшествия на дороге, так как у него нет защиты. Поэтому, по словам представителя, он попытается себя адекватно вести. Об этом пишет РИА ФАН.

Ранее жители России приняли участие в опросе онлайн-сервиса по поиску работы и заявили, что в стране нужно ужесточить требования к езде на электросамокатах. Такое мнение поддержали 50% респондентов.