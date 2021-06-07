Россияне устали от электросамокатов

Сайт SuperJob спросил мнения россиян об электросамокатах. Почти 50% опрошенных выступили за ужесточение ограничений, написал сайт kp.ru.

49% респондентов считают, что правила езды на электросамокатах нужно ужесточать. Россияне предложили ограничить скорость передвижения до 10-20 километров в час, а также ввести отдельную категорию водительских прав и запретить ездить по тротуарам. Рядом с электросамокатами многие люди не чувствуют себя в безопасности.

При этом контролировать скорость электросамокатов не так просто.

«Как проверять скорость — разместить радары для самокатов нереально. Можно, и это уже делается, технически ограничить скорость самокатов, использующихся в прокате. Можно сделать такое ограничение и для торговли. Но есть службы тюнинга, где желающим помогут установить более высокую скорость», — отметил депутат Госдумы Владимир Лысаков.

Решением депутат видит оборудование специальных дорожек для пользователей электросамокатов, отдельных от велодорожек.