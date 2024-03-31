Общество 31 марта 2024, 00:15 Иск Генпрокуратуры об изъятии активов не сказался на работе «Кубань-Вино» Владелец компании «Кубань-Вино» Кретов ответил на иск Генпрокуратуры РИА «Новости»

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Владеющая компаниями «Кубань-Вино» и ООО «Агрофирма Южная» ГК «Ариант продолжила работу после иска Генеральной прокуратуры по изъятию активов в рамках дела о незаконном обогащении. Об этом в комментарии РБК заявил управляющий акционер компании Александр Кретов.

Издание напомнило, что ГК «Ариант» стало соответчиком по иску надзорного ведомства по передаче государству предприятий Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Дело в том, что винодельческую компанию основали бывший владелец промышленных площадок Юрий Антипов и предприниматель Александр Аристов. Партнеры разделили активы в 2020 году.

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По словам Кретова, все предприятия продолжают работать и все обязательства перед заказчиками и сотрудниками выполняются в полном объеме.

«Сохраняем спокойствие, сотрудничаем с правоохранительными органами, собираем все документы для разрешения ситуации. Заявили ходатайство и будем знакомиться и разбираться с заявленными к нам требованиями от Генеральной прокуратуры», — заявил он.

Генеральная прокуратура вернула заводы промышленной группы ЧЭМК в собственность государства через решение Арбитражного суда Свердловской области.

По версии ведомства, Антипов приватизировал предприятия без разрешения правительства России и продавал продукцию по заниженным ценам в недружественные страны.

В пресс-службе ЧЭМК заявили, что приватизация прошла в рамках действующего 30 лет назад законодательства, а покупателями из недружественных стран назвали иностранные заводы, с которыми сотрудничают все российские металлурги.

Но суд им убедить не удалось и на предприятие наложили арест. Апелляция бывшему владельцу не помогла и он подал кассационную жалобу.