Эксклюзив 25 января 2024, 13:57 Ищут шанс применить оружие НАТО. Обстрелы ДНР связали с провоцированием России на жесткий удар Советник главы МВД Овчинский: Украина пытается спровоцировать Россию на удар

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Украина регулярно обстреливает гражданские объекты на территории ДНР. Таким образом официальный Киев пытается спровоцировать Россию на ответный удар. Такое мнение в беседе с Аксиньей Гурьяновой в эфире «360» выразил советник главы МВД РФ, экс-глава Российского бюро Интерпола Владимир Овчинский.

По его словам, Украина все время провоцирует Россию на удары. В качестве примера он привел недавний обстрел рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке.

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«Ударили по рынку, причем сознательно. В основном погибли пожилые, женщины и дети. Это провоцирование России на ответные удары по гражданским целям», — подчеркнул Овчинский.

На Украине, по его словам, придерживаются мнения, что у России рано или поздно закончится терпение. Страна якобы должна уподобиться официальному Киеву и нанести ответный удар.

«Тогда у них будут основания более активно применять все средства НАТО в борьбе с Россией, поднимать F-16», — добавил он.

Сейчас Украина бьет исключительно по гражданским целям, подчеркнул советник главы МВД РФ.

Днем 21 января ВСУ нанесли массированный удар по рынку на окраине Донецка. В выходной день там находилось большое число жителей, которые пришли за товарами и продуктами. Жертвами обстрела стали 25 человек. Травмы различной степени тяжести от разнесенных осколков получили 20 человек, в том числе двое детей.