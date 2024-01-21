Происшествия 21 января 2024, 11:30 Восемь человек погибли в Донецке в результате обстрела ВСУ Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка погибли восемь человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Как минимум восемь человек погибли в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, снаряды националистов рухнули в микрорайоне Текстильщик, где находятся магазины и торговые ряды.

Реклама

«По предварительным данным, погибли восемь человек. Информация все продолжает поступать», — написал Кулемзин.

Кроме того, в Куйбышевском районе беспилотник ВСУ сбросил снаряд на бригаду, которая ремонтировала повреждение сетей теплоснабжения. Сгорел экскаватор, один рабочий получил ранения.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации огня в Telegram-канале уточнило, что утром 21 января под огнем ВСУ оказались Куйбышевский, Никитовский, Петровский и Кировский районы Донецка.

В общей сложности боевики выпустили более 30 снарядов натовского калибра 155 миллиметров со стороны населенных пунктов Галицыновка, Дзержинск и Кураховка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ активизировали обстрел гражданских объектов республики.