iPhone 14 Pro сможет снимать видео в формате 8К

Компания Apple в 2023 году намерена выпустить новую модель iPhone 14 Pro, которая будет снимать видео в формате 8К. Об этом сообщила компания MacRumors со ссылкой на отчет аналитика TF International Securities Мин-Чи Ко.

Смартфон будет оснащен камерой 48 мегапикселей, он станет самой мощной моделью.

Apple сделала заказ производителю компонентов электроники Largan Precision, который может помочь фирме достигнуть еще большей выручки.

Отмечается, что ролики, снятые на новый iPhone, можно будет смотреть в гарнитуре VR/AR. Выпуск этого устройства может произойти в 2022 году.

Ранее стало известно, что дефицит смартфонов iPhone достиг 70-80%. Это связано с нехваткой комплектующих на мировом рынке и проблемами с логистикой по всему миру.

Также в планах компании Applе — запуск программы Self Service Repair. Она позволит клиентам самостоятельно ремонтировать устройства. Использовать для этого будут оригинальные комплектующие и инструменты компании.