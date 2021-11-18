Apple разрешит владельцам смартфонов ремонтировать их самостоятельно

Apple собирается запустить программу Self Service Repair. Она позволит клиентам самостоятельно ремонтировать устройства. Использовать для этого будут оригинальные комплектующие и инструменты компании.

В США старт программы намечен на начало 2022 года, сообщили в пресс-службе Apple. В течение года ее распространят на ряд других стран.

Предполагается, что сначала предложение будет доступно только владельцам iPhone из линеек 12 и 13 моделей. Потом в компании обещают предоставить комплектующие, необходимые для ремонта MacBook с чипами M1. В их число включили MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro, Mac mini и 24-дюймовый iMac.

Оригинальные запчасти для ремонта Apple запустит в онлайн-продажу. В интернет-магазине представят свыше 200 наименований — как комплектующих, так и инструментов. При запуске программы купить можно будет экраны, камеры и аккумуляторы для гаджетов. Другие запчасти появятся позже.

Для ремонта в домашних условиях владельцам устройств разработают подробные инструкции. Их разместят на сайте компании после запуска программы на территории США.

Гарантия на устройство будет действовать, если в процессе самостоятельного ремонта смартфон или другой гаджет не получил повреждений. Нововведение, подчеркнули в Apple, рассчитано на обладающих опытом в ремонте электронных устройств.