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    18 ноября 2021, 00:18

    Apple разрешит владельцам смартфонов ремонтировать их самостоятельно

    В Apple в 2022 году запустят программу Self Service Repair для самостоятельного ремонта устройств

    Александра Ломейко

    Apple собирается запустить программу Self Service Repair. Она позволит клиентам самостоятельно ремонтировать устройства. Использовать для этого будут оригинальные комплектующие и инструменты компании.

    В США старт программы намечен на начало 2022 года, сообщили в пресс-службе Apple. В течение года ее распространят на ряд других стран.

    Предполагается, что сначала предложение будет доступно только владельцам iPhone из линеек 12 и 13 моделей. Потом в компании обещают предоставить комплектующие, необходимые для ремонта MacBook с чипами M1. В их число включили MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro, Mac mini и 24-дюймовый iMac.

    Оригинальные запчасти для ремонта Apple запустит в онлайн-продажу. В интернет-магазине представят свыше 200 наименований — как комплектующих, так и инструментов. При запуске программы купить можно будет экраны, камеры и аккумуляторы для гаджетов. Другие запчасти появятся позже.

    Для ремонта в домашних условиях владельцам устройств разработают подробные инструкции. Их разместят на сайте компании после запуска программы на территории США.

    Гарантия на устройство будет действовать, если в процессе самостоятельного ремонта смартфон или другой гаджет не получил повреждений. Нововведение, подчеркнули в Apple, рассчитано на обладающих опытом в ремонте электронных устройств.