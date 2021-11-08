Дефицит новых iPhone в России достиг 70–80%

Нехватка комплектующих на мировом рынке и проблемы с логистикой по всему миру вызвали очередную волну дефицита электроники в России. Игроки рынка сообщили о 70-80-процентной нехватке Apple для удовлетворения спроса. Есть проблемы с поставками смартфонов Samsung, Xiaomi, Huawei, игровых приставок.

Источники в розничных сетях сообщили газете «Известия» о нехватке Apple iPhone 13 и 13 Pro. За последние три недели продавцы получали примерно треть количества, которые им было нужно. Покупателям приходилось записываться в очередь и ждать сообщений о поступлении iPhone 13 Pro Max почти месяц.

Не хватало россиянам гаджетов Samsung Galaxy Fold и моделей флагманской S-серии. Ощущается также некоторая нехватка Xiaomi и Huawei.

Источники издания в другой торговой сети сообщили, что почти закончились даже iPhone 11-й модели. В целом, их поставки не превышают 20% от потребности.

«Возможно, большие партии появятся только к новогодним праздникам, а общий дефицит электроники будет присутствовать в том или ином виде до конца 2022 года», — спрогнозировал инсайдер.

Очень остро ощущается нехватка игровых приставок. На реализацию 1% предзаказов уходит вся поставленная партия.

По мнению вице-президента «Связного» по закупкам и развитию Михаила Догадина, такая ситуация сохранится достаточно длительное время.

«Дефицит электроники обусловлен глобальной нехваткой комплектующих, удорожанием и увеличением сроков логистики, что в свою очередь произошло под влиянием пандемии. Сейчас в целом наличие товара, особенно смартфонов, ниже спроса», — объяснил он.

Эксперты посоветовали россиянам во время ноябрьских распродаж покупать новую технику и электронику. Скидки на них должны быть выгодными.