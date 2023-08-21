Общество 21 августа 2023, 09:51 Иосифа Сталина включили в тройку самых популярных лидеров России Russian Field: в топ-3 правителей вошли Петр I, Екатерина II и Иосиф Сталин РИА «Новости»

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Россияне посчитали лучшими правителями России Петра I, Екатерину II и Иосифа Сталина, а худшими Бориса Ельцина и Михаила Горбачева. Результаты опроса исследовательской группы Russian Field опубликовал «Коммерсант».

Опрос провели по заказу Агентства политических и экономических коммуникаций с 8 по 14 августа среди 1,6 тысячи человек. Абсолютными лидерами стали Петр I и Екатерина II. Они получили больше всего положительных оценок, 82% и 71% соответственно, и меньше всего отрицательных, 6% и 10%.

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Третье место занял Иосиф Сталин. Хорошо о деятеле, чье имя связывали с «Большим террором» и раскулачиванием, отозвались 65% опрошенных, плохо — 20%. Чаще остальных ему благоволили мужчины старше 60 лет без высшего образования с доходом семьи до 80 тысяч рублей, отрицательно отзывались в основном люди с дипломом вуза и более высоким доходом.

Самыми непопулярными правителями стали Борис Ельцин и Михаил Горбачев. Положительно об их работе отозвались 17% и 19% опрошенных, отрицательно — 63% и 64%. Самыми незаметными оказались, судя по результатам исследования, Иван III, Александр I и Александр II. От 38% до 53% не смогли оценить их правление.

На территории завода «Микрон» в Великих Луках установили и освятили памятник Иосифу Сталину. Великолукская епархия начала служебную проверку действий своего священнослужителя, партия «Коммунисты России» попросило не наказывать его.