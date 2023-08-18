Общество 18 августа 2023, 23:12 Памятник Сталину рассорил коммунистов и РПЦ. Память о прошлом оказалась разной Зампред «Коммунистов России» Малинкович призвал РПЦ вспомнить о роли Сталина YouTube

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Обряд освящения памятнику Сталину на территории завода «Микрон» в Великих Луках возмутил РПЦ. Причиной стала как неоднозначная фигура советского вождя, так и слова одного из священников: он заявил, что репрессии помогли появиться множеству великомучеников и исповедников. Великолукская епархия начала проверку. Партия «Коммунисты России», принимавшая непосредственное участие в установке монумента, обратилась к патриарху Кириллу с просьбой не наказывать священнослужителя.

Памятник вождю

Памятник Иосифу Сталину скульптор Михаил Красильников изготовил еще в 2019 году. Инициативная группа несколько лет пыталась найти место скульптуре и вела переговоры с властями сразу нескольких регионов, но везде получила отказ. Согласились установить ее только в Великих Луках, где в городском парламенте есть члены партии «Коммунисты России».

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При поддержке фонда «Русский витязь» восьмиметровую скульптуру разместили на территории завода «Микрон». Торжественная церемония открытия прошла в минувший вторник, 15 августа.

Обряд освящения провел настоятель храма иконы Божией Матери Всецарицы отец Антоний. Именно его речь стала причиной для начала скандала.

«Пострадала церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но, благодаря этому, у нас теперь множество новомучеников и исповедников российских, которым мы сейчас молимся и которые нам помогают в деле возрождения нашей родины», — заявил священнослужитель.

Реакция церкви

Великолукская епархия выпустила заявление, в котором подчеркнула, что действия и высказывания отца Антония являются выражением его личных взглядов и убеждений. Позицию Русской православной церкви они не отражают.

Также там отметили, что участие в церемонии священнослужитель проводил без благословения и согласования с Епархиальным управлением. В организации подчеркнули, что начали служебную проверку.

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале назвал церемонию освящения памятника Сталину возмутительной, а слова отца Антония — кощунственными. Он пояснил, что множество христиан не потеряли веру во время репрессий и стали примером и заступникам для сегодняшних верующих.

«Но злодеяния от этого меньшим злом не становятся, и никак не следует испытывать чувство благодарности в адрес гонений и гонителей», — подчеркнул он.

Епископ добавил, что проверку Великолукской епархии взяли под контроль в центральном аппарате Русской православной церкви.

РИА «Новости»

Коммунисты вспомнили о добре

За отца Антония вступилась партия «Коммунисты России». Заместитель председателя политического объединения Сергей Малинкович в беседе с «360» рассказал, что вместе с однопартийцами направил письмо на имя патриарха Кирилла с просьбой прекратить проверку священника.

Он пояснил, что недавно опубликованные данные социологических опросов показали, что большинство россиян заявили о своем уважительном отношении к Сталину

По данным июльского опроса «Левада-Центра»*, с уважением к Сталину отнеслись 47% респондентов, с симпатией и восхищением — 10, и 4,9% соответственно.

Считаем, что они просто поддержали настроение людей, а как они не могли не поддержать? Паству же тоже слушать надо. Возможно, что они нарушили формальные процедуры и правила, но надо учитывать общественное мнение. Поэтому мы просим никаких дисциплинарных мер в отношении священнослужителей не принимать. Сергей Малинкович зампред партии «Коммунисты России»

Малинкович также напомнил, что именно Сталин в 1943 году приглашал в Кремль делегацию Русской православной церкви и поблагодарил за сборы для армии и призывы верующих встать на защиту Родины.

«После этого им возвратили право проведения соборов, открыли все приходы, освободили из тюрем священников, вернули помещения. Церковь получила все возможности для своей деятельности. Это все прекрасно знают историки, специалисты и РПЦ», — подчеркнул собеседник «360».

Представитель «Коммунистов России» отметил, что претензии церкви по большей части нужно адресовать Ленину, так как Сталин все свои ошибки в отношении со священством признал и получил от них прощение.

«Если сейчас каждая сторона в этом диалоге станет вспоминать, кто кому что сделал, это не приведет к консолидации общества, которая нам так нужна. <…> Поэтому мне кажется, что священники стараются помнить только зло, но забыли о добре», — подытожил Малинкович.

РИА «Новости»

Разные мировоззрения

Коммунисты и православные христиане никогда не сойдутся в своих взглядах на мир. Об этом в беседе с «360» заявил член Высшего церковного совета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

«Коммунисты — по определению атеисты и любители советской государственности. Для них Сталин один из кумиров. Православные христиане — верующие в Бога люди, пострадавшие от советской государственности», — отметил он.

Священник отметил, что в советское время церковь переживала гонения, в которых пострадали много людей, признанных сегодня новомучениками.

«Это два разнонаправленных мировоззрения. Православное христианское и коммунистическо-атеистическое. Они друг с другом не сводимы, что еще раз показала позиция „Коммунистов России“», — добавил протоиерей.

Он пожелал сторонникам левых идей раскаяться в своих убеждения и осознать ложность своего мировоззрения.

*«Левада-Центр» — признан в России иностранным агентом.