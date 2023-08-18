Общество 18 августа 2023, 14:10 Священника проверят после открытия памятника Сталину Великолукская епархия начала проверку из-за освящения памятника Сталину Владимир Лепехин / Telegram

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Великолукская епархия объявила о служебной проверке действий священника после открытия памятника Иосифу Сталину на территории завода «Микрон». Об этом сообщили в пресс-службе Церковно-административного округа.

Открытие восьмиметрового монумента Сталину состоялось 15 августа в Великих Луках. Один из священнослужителей провел обряд его освящения.

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«Участие в данном мероприятии без благословения и согласования с епархиальным управлением приняли священнослужители Великолукской епархии», — уточнили в епархии.

По данным пресс-службы, началась служебная проверка произошедшего. В заявлении подчеркнули, что действия священнослужителей не отражают позицию РПЦ, а лишь являются личными взглядами и убеждениями.

Сам памятник Иосифу Сталину изготовили еще четыре года назад. Изначально монумент планировали установить в Волгограде, однако из-за отказа местных властей поставили в Великих Луках.