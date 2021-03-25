Половина получателей сельской ипотеки оказались городскими жителями

Половина россиян, проходящих по программе льготной сельской ипотеки, — это городские жители, которые не проживают постоянно на селе. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

Аудиторы считают, что льготная ипотека пока не оправдала себя. Она оказалась недоступной для жителей деревень и поселков минимум в 14 российских регионах. Это произошло из-за низкой платежеспособности жителей и большого количества взятых кредитов.

На долю работников агропромышленного комплекса пришлось всего 4,4% от числа заемщиков, еще 12% составили работники социальной сферы.

Программу льготной сельской ипотеки запустили весной 2020 года. По ней выдаются кредиты по ставке до 3% годовых на покупку жилья в небольших населенных пунктах, в которых проживают не более 30 тысяч человек. В Москве, Подмосковье и Петербурге программа не действует.

Максимальная сумма кредита — три миллиона рублей. Для Ленинградской области и Дальнего Востока — пять миллионов.

В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Выплачивать сельскую ипотеку возможно в течение 25 лет. Заемщик при этом может жить в любом регионе.