Российским компаниям заплатят за наем безработных

Новые меры по стабилизации рынка труда принял российский кабмин. Российские компании начнут получать субсидии за наем безработных, а для стоящих на бирже труда откроют бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям. Соответствующие постановления подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документы опубликованы на сайте кабмина.

Сам премьер рассказал, что работодатель получит господдержку при найме безработных граждан, которые встали на учет в центрах занятости до 1 января 2021 года. Субсидия для работодателя составит три минимальных размера оплаты труда, установленной в регионе, увеличенная на сумму страховых взносов и количество нанятых работников.

Итоговую сумму разобьют на три платежа. Первый компания получит через месяц после найма первого работника, второй — через три месяца, третий — через полгода. Всего на эти цели выделили 12 миллиардов рублей. Данными о трудоустройстве и распространением субсидий займется Фонд социального страхования.

Для безработных россиян организуют программы переобучения и дополнительного профессионального образования с последующим трудоустройством. Участниками станут все, кто остался без работы во время пандемии, люди старше 50 лет и женщины с маленькими детьми.

Курсы запустят АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Томский государственный университет. В планах обучить новой профессии не менее 168 тысяч человек.

Затраты образовательных организаций на переобучение всех этих категорий граждан возместят с помощью грантов. В федеральном бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено более 10 миллиардов рублей.

Росстат на минувшей неделе отчитался о росте уровня безработицы до 5,9%. Лидерами по количеству нетрудоустроенных жителей стали республики Северного Кавказа, Тува и Алтай.