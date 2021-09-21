Общее число заболевших СОVID-19 в России превысило 7,3 миллиона

За последние сутки коронавирусом в России заразились 19 179 человек. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 7 313 851. Впервые в стране с 26 августа за 24 часа зарегистрировали более 800 смертей. Об этом сообщили в оперштабе.

За сутки скончались 812 человек, выздоровели 15 437. Уточняется, что у 1351 (7%) заразившихся не было клинических проявлений болезни.

Больше всего новых случаев в Москве (+1926), Подмосковье (+1101), Санкт-Петербурге (+1060).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на рост госпитализаций в регионе.

«Кому бы как ни надоела эта тема, но мы видим рост госпитализаций. Да, может быть, не такой стремительный, но вместе с тем рост. И на прошлой неделе, и на понедельник мы фиксируем рост. Поэтому на здравоохранении очередная нагрузка, связанная с пандемией», — подчеркнул он.

Воробьев напомнил, что нужно соблюдать масочный режим, мыть тщательно руки и вакцинироваться.

Массовая вакцинация россиян началась в январе 2021 года. По последним данным, полностью привиты почти 40 миллионов человек.