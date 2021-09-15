Попова предупредила о возможном смешивании вирусов гриппа и коронавируса осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России осенью может произойти микст инфекции гриппа и коронавируса. Она назвала вакцинацию единственным способом избежать этого.

Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда» рассказала, что в прошлом году россияне не болели гриппом. По ее мнению, это произошло благодаря вакцинации от вируса 60% населения.

Однако в этом году сократилась иммунная прослойка людей, имеющих защиту от вирусов гриппа.

Ранее врач-инфекционист Илья Акинфиев сообщил, что количество переболевших гриппом в прошлом году снизилось благодаря массовому ношению масок и уменьшению количества контактов. Однако в этом году он посоветовал сделать прививку от гриппа.

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, как комбинировать вакцинацию от гриппа и от коронавируса. Перерыв между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должен составлять один месяц.