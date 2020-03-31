Иностранцы смогут находиться в России до 90 дней. Визы продлят из-за коронавируса

Россия продлит визы иностранных граждан из-за пандемии коронавируса. Теперь находиться на территории страны можно будет в течение 90 дней. Цель визита на срок пребывания влиять не будет.

«Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию на основании виз, будет продлен срок их действия до 90 дней, независимо от цели въезда в Россию», — цитирует сообщение МВД РФ РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что по истечению действия имеющейся визы, иностранцу продлят срок временного пребывания. Затем ему выдадут транзитную визу для выезда из страны. О продлении действия виз из-за коронавируса в МВД сообщали и раньше. Тогда не объявлялись конкретные сроки.

Иностранцы могут продлить период временного пребывания в России начиная с 19 марта. Для продления документа необходимо написать заявление в территориальный орган МВД, который ближе всего находится к месту нахождения иностранного гражданина.

Если человек приехал в Россию без визы, то срок пребывания тоже продлевается, даже если он уже закончился. В МВД отметили, что также можно подать заявление на разрешение на работу. Новый патент можно получить без выезда за пределы страны.

Все эти меры принимают на фоне распространения коронавируса. Власти страны ведут активную борьбу с распространением инфекции, поэтому границы закрыли. По всему миру COVID-19 заболели более 785 тысяч человек, а в России — 1836 пациентов.