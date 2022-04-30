Инфекционист посоветовал провести майские праздники на свежем воздухе
Инфекционист Малышев рекомендовал провести майские праздники на свежем воздухе
Для минимизации заражения коронавирусом во время майских праздников стоит больше времени проводить на свежем воздухе. Об этом РИА «Новости» сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.
«Не в помещении больше времени проводите, а на свежем воздухе», — заявил медик.
Выходными для россиян станут 2 и 3 мая. Затем им придется вернуться на трехдневную рабочую неделю, чтобы уйти в мини-отпуск до 11 мая.
Диетолог Елена Соломатина рекомендовала россиянам кушать приготовленный на углях шашлык с овощами, чтобы облегчить переваривание мяча.
Глава ППК РЭО Денис Буцаев призвал россиян отказаться от использования одноразовой пластиковой посуды во время майских праздников. По его словам, эти отходы трудно переработать из-за плохой отбираемости из общего потока.