Для минимизации заражения коронавирусом во время майских праздников стоит больше времени проводить на свежем воздухе. Об этом РИА «Новости» сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

«Не в помещении больше времени проводите, а на свежем воздухе», — заявил медик.

Выходными для россиян станут 2 и 3 мая. Затем им придется вернуться на трехдневную рабочую неделю, чтобы уйти в мини-отпуск до 11 мая.

Диетолог Елена Соломатина рекомендовала россиянам кушать приготовленный на углях шашлык с овощами, чтобы облегчить переваривание мяча.

Глава ППК РЭО Денис Буцаев призвал россиян отказаться от использования одноразовой пластиковой посуды во время майских праздников. По его словам, эти отходы трудно переработать из-за плохой отбираемости из общего потока.