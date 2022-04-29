РЭО призвал отказаться от одноразового пластика во время отдыха на майских

Российский экологический оператор призвал россиян отказаться от одноразовой пластиковой посуды во время отдыха на природе на майские праздники и переходить на многоразовые альтернативы. Как объяснил глава ППК РЭО Денис Буцаев, многие предметы сложно или невозможно переработать из-за плохой отбираемости из общего потока отходов. РЭО уже подготовил перечень из 28 товаров, которые предложил запретить в России.

«Длинные майские праздники, дачный сезон, лето — россияне массово отправляются на отдых, предпочитают выбираться на природу. К сожалению, для многих уже стало привычкой использовать для комфортного отдыха одноразовую пластиковую посуду, которую невозможно переработать. Дело в том, что предметы слишком мелкие для отбора на сортировках, а также загрязнены остатками пищи. Поэтому самый экологичный способ отдохнуть — это использование многоразовой посуды. Российский экологический оператор призывает россиян избавиться от такой неэкологичной, по сути, вредной привычки и не приобретать для пикников и отдыха на природе одноразовый пластик. Согласно нацпроекту „Экология“, к 2030 году мы должны научиться сортировать 100% отходов, которые образовываются на территории страны, и на 50% нужно снизить долю захоронения. При этом неперерабатываемые одноразовые пластиковые предметы и упаковка доходят до половины всех коммунальных отходов и уходят на полигоны, и мы, напротив, должны научиться как можно меньше отправлять отходов на захоронение. Это невозможно сделать без участия как бизнеса, государства, так и жителей нашей страны», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Он напомнил, что в прошлом году РЭО подготовил перечень из 28 предметов, от которых стоит отказаться в пользу более экологичных альтернатив. Список в качестве предложения направили на согласование в Минпромторг и Минприроды. Если перечень из 28 предметов будет утвержден, переход на более экологичные альтернативы будет постепенным.

В перечень вошли 28 видов товаров и упаковки, 27 из них имеют нулевую отбираемость на сортировочных линиях. Среди них различные виды упаковки (дойпак, флоупак, бэг-ин-бокс и т. д.), одноразовая посуда, мелкие предметы вроде трубочек, ватных палочек и саше-пакетов, ложементы из пенопласта для транспортировки товаров и многое другое. Единственным типом упаковки из списка, который отбирали из общего объема отходов сортировочные предприятия, оказались непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки. Такую информацию РЭО предоставили сортировочные предприятия.