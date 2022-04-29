facebook_pixel
    29 апреля 2022, 12:00

    РЭО призвал отказаться от одноразового пластика во время отдыха на майских

    Редакция сайта 360

    Российский экологический оператор призвал россиян отказаться от одноразовой пластиковой посуды во время отдыха на природе на майские праздники и переходить на многоразовые альтернативы. Как объяснил глава ППК РЭО Денис Буцаев, многие предметы сложно или невозможно переработать из-за плохой отбираемости из общего потока отходов. РЭО уже подготовил перечень из 28 товаров, которые предложил запретить в России.

    РЭО призвал отказаться от одноразового пластика во время отдыха на майских

    «Длинные майские праздники, дачный сезон, лето — россияне массово отправляются на отдых, предпочитают выбираться на природу. К сожалению, для многих уже стало привычкой использовать для комфортного отдыха одноразовую пластиковую посуду, которую невозможно переработать. Дело в том, что предметы слишком мелкие для отбора на сортировках, а также загрязнены остатками пищи. Поэтому самый экологичный способ отдохнуть — это использование многоразовой посуды. Российский экологический оператор призывает россиян избавиться от такой неэкологичной, по сути, вредной привычки и не приобретать для пикников и отдыха на природе одноразовый пластик. Согласно нацпроекту „Экология“, к 2030 году мы должны научиться сортировать 100% отходов, которые образовываются на территории страны, и на 50% нужно снизить долю захоронения. При этом неперерабатываемые одноразовые пластиковые предметы и упаковка доходят до половины всех коммунальных отходов и уходят на полигоны, и мы, напротив, должны научиться как можно меньше отправлять отходов на захоронение. Это невозможно сделать без участия как бизнеса, государства, так и жителей нашей страны», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

    Он напомнил, что в прошлом году РЭО подготовил перечень из 28 предметов, от которых стоит отказаться в пользу более экологичных альтернатив. Список в качестве предложения направили на согласование в Минпромторг и Минприроды. Если перечень из 28 предметов будет утвержден, переход на более экологичные альтернативы будет постепенным.

    В перечень вошли 28 видов товаров и упаковки, 27 из них имеют нулевую отбираемость на сортировочных линиях. Среди них различные виды упаковки (дойпак, флоупак, бэг-ин-бокс и т. д.), одноразовая посуда, мелкие предметы вроде трубочек, ватных палочек и саше-пакетов, ложементы из пенопласта для транспортировки товаров и многое другое. Единственным типом упаковки из списка, который отбирали из общего объема отходов сортировочные предприятия, оказались непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки. Такую информацию РЭО предоставили сортировочные предприятия.