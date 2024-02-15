15 февраля 2024, 13:54
Имя для амурского тигра из Московского зоопарка выберут на портале «Активный гражданин»
Амурскому тигру из Московского зоопарка выберут имя на «Активном гражданине»
Портал «Активный гражданин» даст москвичам возможность выбрать имя для нового обитателя Московского зоопарка — краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.
Среди предложенных вариантов — Орион, Амур, Хабар, Восток. Каждое из имен имеет особое значение. Хабар и Восток указывают на географическое происхождение тигра — он родом из Хабаровского края Дальнего Востока. Имя Амур выбрали в честь подвида тигра, а имя Орион вдохновлено древнегреческим мифом о великане-охотнике. Однако участники голосования смогут предложить и другие имена.
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Самца амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае с травмой лапы и доставили на реабилитацию в центр воспроизводства Московского зоопарка в 2023 году. Хищника поселили рядом с тигрицей Амурой, также спасенной на Дальнем Востоке. Звери уже знакомятся через ограждение.
Многие животные столичных зоопарков получили свои имена именно благодаря участию горожан в голосованиях проекта «Активный гражданин». Среди них — панда Катюша из Московского зоопарка, альпака Шоколадка с «Городской фермы» на ВДНХ и азиатские выдры Гоша и Глаша из «Москвариума».
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