Общество 15 февраля 2024, 13:54 Имя для амурского тигра из Московского зоопарка выберут на портале «Активный гражданин» Амурскому тигру из Московского зоопарка выберут имя на «Активном гражданине» РИА «Новости»

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Портал «Активный гражданин» даст москвичам возможность выбрать имя для нового обитателя Московского зоопарка — краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.

Среди предложенных вариантов — Орион, Амур, Хабар, Восток. Каждое из имен имеет особое значение. Хабар и Восток указывают на географическое происхождение тигра — он родом из Хабаровского края Дальнего Востока. Имя Амур выбрали в честь подвида тигра, а имя Орион вдохновлено древнегреческим мифом о великане-охотнике. Однако участники голосования смогут предложить и другие имена.

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Самца амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае с травмой лапы и доставили на реабилитацию в центр воспроизводства Московского зоопарка в 2023 году. Хищника поселили рядом с тигрицей Амурой, также спасенной на Дальнем Востоке. Звери уже знакомятся через ограждение.

Многие животные столичных зоопарков получили свои имена именно благодаря участию горожан в голосованиях проекта «Активный гражданин». Среди них — панда Катюша из Московского зоопарка, альпака Шоколадка с «Городской фермы» на ВДНХ и азиатские выдры Гоша и Глаша из «Москвариума».