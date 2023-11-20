20 ноября 2023, 11:06
Московский зоопарк принял на реабилитацию травмированного амурского тигра
Краснокнижного амурского тигра привезли на реабилитацию в Московский зоопарк
Травмированного амурского тигра привезли в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Об этом рассказали в столичном департаменте культуры.
Хищника нашли в январе в окрестностях поселка Вяземский Хабаровского края, где он атаковал собак и представлял угрозу для людей. Ветеринары выявили у него старый перелом локтевой кости запястья и отсутствие одной из когтевых фаланг. Подобную травму зверь мог получить, попав в ловушку браконьеров.
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Сначала тигра поместили в центр реабилитации в Хабаровском крае, а в июне — в селе Алексеевка Приморского края. Там его поселили в большой вольер, благодаря чему он сбросил вес. Однако подвижность лапы к нему так и не вернулась. Ветеринары сделали вывод, что тигр не сможет выжить в дикой природе.
Поэтому в начале ноября хищника перевезли в Москву. По словам специалистов, пока он привыкает к новому месту жительства.
«В Московском зоопарке созданы прекрасные условия для реабилитации животных, которые в природе оказались в сложной жизненной ситуации. А у специалистов зоопарка — зоологов и ветеринарных врачей — есть большой опыт работы с травмированными животными, в том числе и с тиграми», — отметил глава департамента культуры Алексей Фурсин.
Ранее список питомцев Московского зоопарка пополнили самые крупные в мире аисты. Седлоклювых ябиру поселили в огромном вольере для птиц на берегу Большого Пресненского пруда.
Животные
Москва 2023
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