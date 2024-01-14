Москва 14 января 2024, 18:16 Москвичей пригласили познакомиться с животными, имена которым выбрали в «Активном гражданине» Пользователи «Активного гражданина» дали имена 14 животным в Москве РИА «Новости»

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Жителям Москвы рассказали, где можно увидеть животных, имена которым выбрали с помощью проекта «Активный гражданин». В голосованиях по 12 именам поучаствовало свыше двух миллионов человек, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Четыре года назад в первом голосовании выбирали имя медведице, которую спасли в Красноярском крае. Ее назвали Хатангой и отправили в Екатеринбургский зоопарк.

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Самое массовое голосование — за имя для детеныша панды из Московского зоопарка — состоялось в 2023 году. Число его участников превысило 380 тысяч. Более 29% респондентов отдали свои голоса за имя Катюша.

Москвичи также дали имена двум азиатским выдрам. Их назвали Гошей и Глашей. Млекопитающие переехали из Новосибирского зоопарка в «Москвариум».

Кроме того, неравнодушные жители выбрали имена для детеныша мандрила Конго, викуньи Лучика, ягненка Кудряша, самок львинохвостого макака Мани и Дуни, яка Звездочки и медведицы Томпы из Московского зоопарка.

Для животных с «Городской фермы» на ВДНХ тоже выбирали имена с помощью голосования. Там можно увидеть альпак Шоколадку и Черничку, а также овечку Варвару.

Павильон «Фауна Китая» временно закрыли в Московском зоопарке. Это нужно для того, чтобы мама-панда вывела детеныша в большой вольер.