Опытный образец Ил-112В разбился в Подмосковье

Опытный образец самолета Ил-112В потерпел катастрофу во время полета в Подмосковье. В ОАК подтвердили факт ЧП, уточнив, что это произошло при заходе на посадку недалеко от Кубинки, передает ТАСС.

Как сообщили в ОАК, крушение произошло во время тренировочного полета.

«При заходе на посадку в аэропорту в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария», — сообщили в ОАК.

Причину падения выяснит спецкомиссия.

Ил-112В — легкий транспортный самолет нового поколения. Его построили на Воронежском авиационном заводе. Он должен заменить Ан-24 и Ан-26. Самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и широкой номенклатуры грузов. Первый полет прошел в 2019 году.

Первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В прилетел с аэродрома Воронежского авиационного завода на базу ПАО «Ил» в Жуковском для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».