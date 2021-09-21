Играл на скрипке и занимался гимнастикой. Знакомые рассказали о погибшем студенте в Перми

Студент физического факультета ПГНИУ Ярослав, погибший в результате трагедии, раньше занимался гимнастикой и играл на скрипке. Об этом «360» сообщил его одноклассник Даниил.

Ярослав был старшим ребенком в семье, у него есть брат и сестра. Даниил рассказал, что они вместе учились в 10-м и 11-м классах школы.

«Веселый, добрый человек. Вместе играли в компьютерные игры», — поделился юноша воспоминаниями.

Девушка, которая играла вместе с Ярославом в одном оркестре в музыкальной школе, рассказала, они не были близко знакомы. По ее словам, он хорошо играл на инструменте.

«Погибший был очень интересным, но при этом достаточно закрытым. Мы состояли в приятельских отношениях. Всегда была рада с ним поговорить», — сказала она.

Ранее дядя Анны, погибшей в результате стрельбы в Пермском университете, рассказал «360», что его племянница была очень открытым и устремленным человеком.

Трагедия в Перми случилась в понедельник, 20 сентября. По последним данным, погибли шесть человек. Еще 24 пострадали, из них семеро в тяжелом состоянии, во вторник они были доставлены спецбортом МЧС в Москву.