Минздрав сообщил, что 4 пострадавших из Перми находятся на ИВЛ

Семь пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете находятся в тяжелом состоянии, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщили на сайте Минздрава России.

Тяжелораненых при стрельбе в Перми во вторник доставили спецбортом МЧС в Москву. Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко вместе с бригадой ведущих специалистов лично осмотрел всех пострадавших, которые были госпитализированы.

Самолет Ил-76 с пострадавшими из Перми сегодня приземлился в аэропорту Внуково, откуда их направили в ведущие федеральные центры Минздрава: НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, НМИЦ хирургии имени Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова и НМХЦ имени Пирогова.

В Перми в стационарах остаются еще 12 человек. Многим пострадавшим оказана медицинская и психологическая помощь, сообщили в Минздраве. Ситуация находится на контроле главы ведомства.

В результате стрельбы в ПГНИУ, по последним данным, пострадали 24 человека. Погибли шестеро. Сегодня в Перми почтили память жертв трагедии.