«Была открытым человеком». Дядя рассказал о погибшей в Пермском университете племяннице

Валентин, чья племянница Анна погибла при стрельбе в Пермском университете, рассказал, что она была очень открытым и целеустремленным человеком. Об этом дядя погибшей сообщил «360».

Он признался, что в последнее время почти не общался со своей племянницей, но знает, что она стремилась добиться успехов в карьере и поэтому много времени посвящала учебе. Валентин не исключил, что она могла и преподавать в вузе, но точно он об этом не знает.

«Открытым человеком была, устремленным. Много чего добилась самостоятельно», — сказал он.

Валентин признался, что ему ничего не известно о том, планировала ли Анна завести семью и какие отношения у нее были с однокурсниками и коллегами. Но в семье у них все было хорошо, хотя виделись они нечасто. Анна была не единственным ребенком в семье. Ее младший брат сейчас учится и живет дома в Камбарке.

Анна родилась в Удмуртии, в городе Камбарка, где живут ее родители. Валентин рассказал, что сначала племянница поступила в Перми в техникум, где выучилась на геолога. Такую профессию она выбрала сама.

Ранее «360» рассказал, что еще известно о жертвах стрельбы в Перми. Многие из них были совсем молодыми.