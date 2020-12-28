facebook_pixel
    28 декабря 2020, 17:04

    Братья устроили стрельбу в центре Грозного и убили полицейского. Главное

    Татьяна Струкова

    Двое братьев-ингушев в Грозном напали на сотрудников полиции. Погибшие есть как со стороны правоохранителей, так и со стороны боевиков. «360» собрал все, что известно о нападении.

    Стрельба на перекрестке

    Около 15 часов 28 декабря жители Грозного сообщили, что в центре города, рядом с перекрестком проспектов Мира и Путина, были слышны выстрелы. По предварительным данным, нападение было совершено на сотрудников патрульно-постовой службы.

    К месту стрельбы стянули подкрепление, район оцепили.

    Убитые и раненые

    Двое нападавших были убиты ответным огнем. Один полицейский погиб. За жизнь еще одного силовика пока борются врачи, его состояние оценивают как среднетяжелое.

    Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что нападавшие имели при себе ножи и пытались отнять у патрульных огнестрельное оружие. Сначала писали, что после перестрелки в больнице оказались двое раненых в гражданском в тяжелом состоянии. Позднее эта информация не подтвердилась.

    Личности нападавших

    Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что среди гражданского населения жертв нет, оба боевика убиты.

    Я выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким геройски погибшего сотрудника полиции

    Рамзан Кадыров.

    Кадыров также заявил, что личности нападавших установлены. Ими оказались братья из Ингушетии Хасан и Хусейн, восемь лет прожившие в Чечне и работавшие в пекарне.

    Глава Чечни сейчас находится на перекрестке, где была стрельба.