Братья устроили стрельбу в центре Грозного и убили полицейского. Главное

Двое братьев-ингушев в Грозном напали на сотрудников полиции. Погибшие есть как со стороны правоохранителей, так и со стороны боевиков. «360» собрал все, что известно о нападении.

Стрельба на перекрестке

Около 15 часов 28 декабря жители Грозного сообщили, что в центре города, рядом с перекрестком проспектов Мира и Путина, были слышны выстрелы. По предварительным данным, нападение было совершено на сотрудников патрульно-постовой службы.

К месту стрельбы стянули подкрепление, район оцепили.

Убитые и раненые

Двое нападавших были убиты ответным огнем. Один полицейский погиб. За жизнь еще одного силовика пока борются врачи, его состояние оценивают как среднетяжелое.

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что нападавшие имели при себе ножи и пытались отнять у патрульных огнестрельное оружие. Сначала писали, что после перестрелки в больнице оказались двое раненых в гражданском в тяжелом состоянии. Позднее эта информация не подтвердилась.

Личности нападавших

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что среди гражданского населения жертв нет, оба боевика убиты.

Я выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким геройски погибшего сотрудника полиции Рамзан Кадыров.

Кадыров также заявил, что личности нападавших установлены. Ими оказались братья из Ингушетии Хасан и Хусейн, восемь лет прожившие в Чечне и работавшие в пекарне.

Глава Чечни сейчас находится на перекрестке, где была стрельба.