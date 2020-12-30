Родственники убитых боевиков потребовали от властей Чечни доказать их вину. Им ответили

Родственники убитых в Грозном во время нападения на пост ППС потребовали доказать, что братья были причастны к терроризму. Они записали обращение к властям Чечни, в котором призвали Рамзана Кадырова отдать тела мужчин для захоронения.

Родные братьев Тимурзиевых, которых убили во время нападения на пост ППС в Грозном, записали видеообращение к властям Чечни.

«Убитые — наши люди, и если они террористы, как вы говорите, предъявите доказательства. Более того, вы похитили ни в чем не виновных отца, мать и сестру убитых. Требуем освободить их. И третье: требуем выдать тела убитых Хасана и Хусейна», — заявили они.

Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов ответил на обращение жителей Ингушетии, сообщил ЧГТРК «Грозный». Он отметил, что ждет представителей общественности Ингушетии 31 декабря в 11:00 в парламенте Чечни. Там им предъявят все необходимые доказательства.

«Но знайте, в случае если я докажу вам все, ответственность за убитого и раненного с нашей стороны лежит на вас. Террорист — есть террорист! Он не чеченец, не ингуш, не дагестанец, не араб. Если человек не творит зло, то он представитель народа», — отметил Даудов.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что братья, которые напали на пост ППС, были уроженцами Ингушетии. Они переехали в Чечню в 2012 году, и с тех пор работали в одной из пекарен республики. На сотрудников полиции они напали днем 28 декабря. В результате один правоохранитель погиб, еще один получил ранения. Преступников ликвидировали ответным огнем.