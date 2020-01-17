    17 января 2020, 17:13

    Иеромонах Димитрий Першин напомнил об истинном значении праздника Крещения

    Ирина Нагайникова

    Отец Димитрий Першин заявил, что за крещенскими купаниями люди часто забывают истинное значение праздника Богоявления. Об этом сообщило ИА НСН.

    «Крещение Господне позволяет нам приобщиться к той благодати, которая была ниспослана нам, когда Христос крестился. Возникает вопрос. Люди приходили к Иоанну Предтечи, чтобы избавиться от греха через погружение в воды Иордана, а Христос для чего пришел? В Нем нет греха! Иоанн понимает и говорит ему об этом, но Христос должен исполнить „всякую правду“. И в момент его спуска в Иордан, во время Крещения вдруг оказывается, что эта пустыня далекая — самое чистое место на земле. Потому что Бог открывает Себя мирозданию как Святую Троицу. Сюда приходили люди, чтобы покаяться, избавиться от греха и способны были вместить эту весть, что пришел Сын Божий, а не очередной пророк. И для нас с вами праздник Крещения должен начинаться с обновления своего сердца покаянием. Позвоните жене, теще, примиритесь со всеми, и это гораздо важнее и гораздо тяжелее, чем сойти в прорубь», — отметил иеромонах.

    Ранее «360» публиковал карту купелей Подмосковья в крещенскую ночь с 18 на 19 января.

    А медики напомнили, что делать, если стало плохо после купания в проруби.