Будьте начеку. Что делать, если стало плохо во время Крещения?

«Основное противопоказание к охлаждению — это аутоиммунные заболевания, когда иммунитет нападает на свой организм. Это ревматоидные артриты, артрозы — все сосудисто-составные проблемы», — сообщила Лапа.

Однако сейчас в европейской части России царит необычно теплая для января погода, поэтому терапевт считает, что риски снижены.

«Самое главное — больным людям не злоупотреблять этим», — отметила она.

Также собеседница «360» дала рекомендации на случай, если человеку после купания станет плохо.

«Если давление повысилось, то сразу принимаем терапию. Начиная с крепкого сладкого чая, а потом — таблеточки», — заявила врач.

Она напомнила, что в специально оборудованных для крещенских купаний местах всегда должны дежурить врачи. При плохом самочувствии нужно сразу же обращаться за помощью к медикам. Ранее врачи рассказали, как подготовить детей к крещенским купаниям.

Православные отмечают Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января. Праздник напоминает о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. По традиции вечером и в ночь перед Крещением люди окунаются в воду.