«Иду на поправку». Волонтеры раздали жителям Подмосковья маски-напоминалки о голосовании по Конституции

Волонтеры Подмосковья раздали маски «Иду на поправку» жителям региона. Они не только защитят от вируса, но и напомнят, что главный день голосования по изменению Конституции — 1 июля.

В Московской области все еще действуют масочный режим: носить маску обязательно в транспорте и на остановках. А чтобы пассажиры не попали в неприятную ситуацию, когда средств защиты под рукой не окажется, волонтеры раздают их прямо на станциях.

Такую акцию по раздаче масок провели 12 июня, в День России, на станции МЦД «Павшино».

Некоторые пассажиры попросили дать им не одну, а несколько масок — ведь они пригодятся и на обратном пути.

Среди получателей масок депутат Мособлдумы Олег Рожнов. Он записал видеообращение в новой маске и выложил его в Instagram.

Наша страна идет на поправку. Мы выходим из ограничений, связанных с коронавирусом. <…> Мы идем на поправку и на поправки Олег Рожнов.

Акцию поддержала и другой депутат областной думы Линара Самединова.

Спортсмен-ватерполист и депутат Олег Жолобов сравнил голосование со спортивными матчами. Во время решающих игр, кроме спортсменов, все остальные являются очевидцами исторических событий, в этот раз все иначе.

«Отдавая свой голос, вы становитесь не очевидцем, вы выбираете будущее нашей страны и своих детей», — подчеркнул Жолобов.

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня в течение недели. Основным днем станет 1 июля, его объявили выходным.