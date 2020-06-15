«Иду на поправку». Волонтеры раздали жителям Подмосковья маски-напоминалки о голосовании по Конституции
В Московской области все еще действуют масочный режим: носить маску обязательно в транспорте и на остановках. А чтобы пассажиры не попали в неприятную ситуацию, когда средств защиты под рукой не окажется, волонтеры раздают их прямо на станциях.
Такую акцию по раздаче масок провели 12 июня, в День России, на станции МЦД «Павшино».
Некоторые пассажиры попросили дать им не одну, а несколько масок — ведь они пригодятся и на обратном пути.
Среди получателей масок депутат Мособлдумы Олег Рожнов. Он записал видеообращение в новой маске и выложил его в Instagram.
Наша страна идет на поправку. Мы выходим из ограничений, связанных с коронавирусом. <…> Мы идем на поправку и на поправкиОлег Рожнов.
Акцию поддержала и другой депутат областной думы Линара Самединова.
Спортсмен-ватерполист и депутат Олег Жолобов сравнил голосование со спортивными матчами. Во время решающих игр, кроме спортсменов, все остальные являются очевидцами исторических событий, в этот раз все иначе.
«Отдавая свой голос, вы становитесь не очевидцем, вы выбираете будущее нашей страны и своих детей», — подчеркнул Жолобов.
Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня в течение недели. Основным днем станет 1 июля, его объявили выходным.