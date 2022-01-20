Идрак Мирзализаде продал вид на жительство в России за $15 тысяч на аукционе

Шуточный аукцион устроил во время концерта на Бали комик Идрак Мирзализаде. В качестве лота стендапер выставил свой аннулированный вид на жительство в России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сначала комик хотел продать только NFT-токен, но в результате отдал реальный документ, получив вместо него 15 тысяч долларов.

До этого комик уже пытался устраивать аукцион с предложением купить свой документ в виде NFT-токена. Он выставил его на аукцион на площадке OpenSea, оценив в 40 тысяч долларов. При этом он отметил, что готов отдать его за любую предложенную цену, «хоть 50 долларов», если это будет максимальная ставка.

Но, по всей видимости, виртуальная аукционная площадка устроила не всех, поэтому комик провел торги во время концерта.

В России Идрак Мирзализаде отсидел 10 суток под административным арестом после неудачной шутки про матрас и русских квартиросъемщиков. После МВД объявило пребывание комика в России нежелательным пожизненно.

Мирзализаде выиграл дело в Замоскворецком суде Москвы, который обязал ведомство установить разумный срок запрета на въезд комика в Россию. Адвокат заявил, что будет настаивать на сокращении срока до одного года.