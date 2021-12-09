Суд отказался отменить запрет на въезд Мирзализаде в Россию

Мосгорсуд признал законным решение суда по делу комика Идрака Мирзализаде, согласно которому МВД должно установить разумный срок запрета пребывания стендапера в России. Изначально ему пожизненно запретили въезд в РФ. Однако комик добивался полного снятия ограничения.

«Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — заявили в суде ТАСС.

Ранее Замоскворецкий суд частично удовлетворил ходатайство Мирзализаде об отмене пожизненного запрета. МВД обязали установить разумный срок запрета на пребывание комика в России. Адвокат Сергей Бадамшин в своей жалобе просил Мосгорсуд полностью отменить распоряжение министерства.

Идрак Мирзализаде жил и успешно выступал в России до тех пор, пока в одном из его стендапов не нашли оскорбительных высказываний по отношению к русским.

Комик провел 10 суток под административным арестом. Мирзализаде позже объяснял, что никого не хотел обидеть, и признавал, что его слова могли быть слишком грубыми.